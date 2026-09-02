La vicepresidenta de Bank of America, Erin Piacenti, murió tras ser apuñalada durante un ataque ocurrido en Times Square, Nueva York. La mujer de 32 años trabajaba en el área de Business Selection and Conflicts y contaba con formación profesional en Derecho.

Piacenti obtuvo su título universitario en la Universidad de Pennsylvania en 2016 y posteriormente estudió Derecho en Fordham Law School, donde culminó su formación en 2021. Su carrera continuó en Bank of America, donde ocupaba el cargo de vicepresidenta y desarrollaba funciones relacionadas con la selección de negocios y conflictos.

La ejecutiva residía en Chester, Nueva Jersey, y había construido una trayectoria profesional vinculada al sector financiero. Bank of America lamentó su fallecimiento y la recordó como una integrante valorada dentro de la organización.

En agosto, Piacenti había cumplido dos años de matrimonio y compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales. La fecha había ocurrido pocas semanas antes del ataque que terminó con su vida

📹 Erin Piacenti, de 32 años y vicepresidenta de Bank of America, murió en el hospital Bellevue tras resultar gravemente herida en un ataque con arma blanca en pleno corazón de Times Square, Nueva York.



La agresora, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de… pic.twitter.com/F65fi0biNH — EL PAÍS América (@elpais_america) September 2, 2026





¿Cómo ocurrió el ataque?

El hecho ocurrió el lunes 31 de agosto alrededor de las 4:30 p. m. en la intersección de la Séptima Avenida y la calle 42, una de las zonas más concurridas de Manhattan.

La Policía identificó a la atacante como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens. Según la información conocida sobre el caso, la mujer llevaba dos cuchillos de gran tamaño dentro de una bolsa de compras cuando se produjo la agresión.

El primer ataque tuvo como víctima a un hombre de 68 años que acababa de salir de una estación del metro junto a su esposa. El hombre sufrió una herida en el abdomen y fue trasladado para recibir atención médica, mientras su estado fue reportado como estable.

Poco después, Cisneros se dirigió hacia Piacenti y la atacó con uno de los cuchillos. La ejecutiva también recibió una herida en el abdomen y fue llevada de emergencia a un hospital, donde los médicos no lograron salvarle la vida.

La intervención policial terminó con la agresora abatida en el lugar. Las autoridades señalaron que Cisneros se negó a dejar las armas y amenazó con matar a los agentes que acudieron a controlar la situación.

Las autoridades descartaron inicialmente que el ataque estuviera relacionado con terrorismo y lo consideraron un hecho aislado. La agresión, sin embargo, volvió a poner bajo atención las condiciones de seguridad en espacios públicos de gran afluencia como Times Square.

Los investigadores también conocían antecedentes relacionados con problemas de salud mental de Cisneros registrados durante 2018 y 2019. Esa información forma parte de las diligencias destinadas a establecer qué llevó a la mujer a cometer el ataque.