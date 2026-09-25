Las autoridades efectuaron un operativo inopinado de control de identidad y verificación vehicular en diversos sectores de la provincia de Sullana.

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En la diligencia participaron los fiscales adjuntos provinciales Sara Vidal y Kevin Antón, junto con personal de diferentes unidades de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de esta localidad y el Ejército.

El recorrido inició en el asentamiento Pilar Nores, donde se efectuaron controles de identidad y vehiculares. Posteriormente, las autoridades se trasladaron a diversas picanterías y cevicherías de la urbanización Santa Rosa, a los parques de la I, II y III etapa de la urbanización Jardín, a la calle Juan Bosco y a la avenida Santa Rosa.

También supervisaron restaurantes de la Plaza de Armas, la plazuela Miguel Checa, la avenida José de Lama, el barrio Buenos Aires, la avenida Circunvalación y el parque España. Durante las intervenciones no se encontraron personas requisitoriadas, menores de edad ni vehículos reportados como robados.