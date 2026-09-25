La Contraloría General de la República detectó un deterioro prematuro en la infraestructura de una carretera ubicada en el distrito de Lancones, provincia de Sullana, cuya situación pone en riesgo la calidad operativa y la vida útil de la vía que podría derivar en la pérdida de la inversión pública realizada. La obra valorizada en más de S/ 18 millones fue financiada por la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” del Gobierno Regional de Piura.

Según el informe de control concurrente Nº13573-2026-CG/GRPI-SCC, el órgano de control identificó la situación adversa en la obra denominada “Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal tramo I: PI-570 Emp. con PI-573, cruce Leones, Dv. a Pilares, tramo III: Pilares - Emp. cruce Jabonillos, Lancones”.

La comisión de control realizó una inspección a la obra y constataron que, a pesar de haber transcurrido casi once meses desde la suscripción del acta de constatación física e inventario, con la intervención de la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna”, la obra presenta signos de deterioro prematuro en la carpeta de rodadura de la vía.

“La obra presenta signos de deterioro prematuro de los trabajos ejecutados, generando el riesgo de afectación de la calidad operativa y vida útil de la misma con la consecuente pérdida de la inversión efectuada”, señalan.

Asimismo, detalla la presencia de baches. “Durante el recorrido se constataron múltiples fallas en la superficie de rodadura del camino vecinal (calzada), manifestada en desgaste prematuro, baches, pérdida del tratamiento superficial y desintegración del material de acabado y base”, indica el documento.

Las deficiencias advertidas en la mencionada obra, corresponden al tramo I de diversas progresivas. En tanto, en el tramo III, reportaron deficiencias como pérdida de mortero asfáltico (slurry seal) en la superficie de rodadura en una longitud aproximada de 40 metros de largo por 2.50 metros de ancho, alteración de la superficie de rodadura, desgaste prematura de la vía, capa de rodadura y presencia recurrente de baches.

“Se evidencia que la alteración de la superficie de rodadura y la pérdida de la capa slurry seal, dejan expuesta la base granular directamente al desgaste vehicular y a la infiltración hídrica. Esta degradación del sello impermeable provoca la pérdida de material y el ablandamiento de la base, reduciendo la capacidad portante del paquete estructural y acelerando la deformación de la calzada”, indica el informe sobre la vía.

Señalan que, la acumulación y aparición de baches, compromete la seguridad vial, deteriora la transitabilidad y destruye la serviciabilidad del camino vecinal, incrementando los costos operativos de los vehículos.

Otras de las situaciones evidenciadas es la desprotección y socavación en las salidas del emboquillado de piedra de los badenes, así como en la llegada de las cunetas revestidas que provocan la remoción del suelo de cimentación que descalza las estructuras de concreto.

Al respecto, Correo solicitó la versión a la Gerencia Sub Regional “LCC” del GORE, pero no fue remitida.​