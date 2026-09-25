Hoy y mañana la Biblioteca Abraham Valdelomar, ubicada en el fundada por el poeta, escritor y filósofo Alberto Benavides Ganoza se viste de poesía al celebrar su decimosexta edición del Festival Poetas en la Arena, uno de los del país que reúne cada año a poetas, escritores y artistas.

Programación del festival

. Hoy viernes 25, a las 6:00 p.m. inicia el festival con la presentación del libro El mundo ajeno de Donna del Villar, a cargo de la autora y del escritor iqueño César Panduro Astorga. A las 7:15 p.m. se darán a conocer los libros de Waraka de Santos Morales Aroní, M de Liz Matta. 7:35 una ronda de poetas integrado por Dida Aguirre, Gonzalo Espino, Alberto Benavides, Gloria Cáceres, Carlos Reyes Ramírez, Dina Ananco. Para cerrar la noche se presentarán el grupo Purumpa y Manuelcha Prado.

Mañana sábado 26 de setiembre inicia a las 9:30 a.m. con la presentación de La Cristiada de Fray Diego de Hojeda, a cargo de Said Trujillo Valverde. A las 10:05 a.m. se hablará de la poesía modernista de inicios del siglo XX en las revistas ilustradas: el caso de Leonidas Yerovi a crago del expositor Marcel Velásquez. A las 10:35 a.m. la poesía de Carlos Tataje con Alberto Benavides, siguiendo con el cronograma a las 11:10 a.m. la poesía quechua contemporánea a cargo del expositor Gonzalo Espino y a las 11:45 a.m. una ronda poética en homenaje a Miguel Sevillano Díaz, a cargo de Jorge Luis Roncal, Javier Marín, César Panduro, Miguel Sevillano Díaz.

Luego retornarán a las 4:30 p.m. con la presentación del libro de poemas en homenaje al Señor de Luren de Víctor Pacheco Villar. A las 4:50 p.m. presentación del catálogo de rescates de poesía peruana de la Editorial MYL. 5:25 p.m. presentación del catálogo editorial de Pakarina ediciones. Expone Dante González. 5:55 p.m. Claudia Alejos: Poéticas del cuerpo femenino enfermo: el caso de Instantes de vómito y ternura (2023) de Carol Ángeles. 6:30 p.m. Conversatorio sobre la escritura de poesía en quechua. Participan Dina Ananco, Gloria Cáceres, Dida Aguirre, Alberto Benavides.

A las 7:30 p.m. presentación de Marimba de Hugo Rodríguez Guzmán. Para cerrar la noche se presentará una ronda de poetas y el concierto estará a cargo del grupo Cuarteto koribeni y Julio Humala.

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