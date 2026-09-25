Hoy y mañana la Biblioteca Abraham Valdelomar, ubicada en el balneario de Huacachina, fundada por el poeta, escritor y filósofo Alberto Benavides Ganoza se viste de poesía al celebrar su decimosexta edición del Festival Poetas en la Arena, uno de los eventos más importantes del país que reúne cada año a poetas, escritores y artistas.

Programación del festival

. Hoy viernes 25, a las 6:00 p.m. inicia el festival con la presentación del libro El mundo ajeno de Donna del Villar, a cargo de la autora y del escritor iqueño César Panduro Astorga. A las 7:15 p.m. se darán a conocer los libros de Waraka de Santos Morales Aroní, M de Liz Matta. 7:35 una ronda de poetas integrado por Dida Aguirre, Gonzalo Espino, Alberto Benavides, Gloria Cáceres, Carlos Reyes Ramírez, Dina Ananco. Para cerrar la noche se presentarán el grupo Purumpa y Manuelcha Prado.

Mañana sábado 26 de setiembre inicia a las 9:30 a.m. con la presentación de La Cristiada de Fray Diego de Hojeda, a cargo de Said Trujillo Valverde. A las 10:05 a.m. se hablará de la poesía modernista de inicios del siglo XX en las revistas ilustradas: el caso de Leonidas Yerovi a crago del expositor Marcel Velásquez. A las 10:35 a.m. la poesía de Carlos Tataje con Alberto Benavides, siguiendo con el cronograma a las 11:10 a.m. la poesía quechua contemporánea a cargo del expositor Gonzalo Espino y a las 11:45 a.m. una ronda poética en homenaje a Miguel Sevillano Díaz, a cargo de Jorge Luis Roncal, Javier Marín, César Panduro, Miguel Sevillano Díaz.

Luego retornarán a las 4:30 p.m. con la presentación del libro de poemas en homenaje al Señor de Luren de Víctor Pacheco Villar. A las 4:50 p.m. presentación del catálogo de rescates de poesía peruana de la Editorial MYL. 5:25 p.m. presentación del catálogo editorial de Pakarina ediciones. Expone Dante González. 5:55 p.m. Claudia Alejos: Poéticas del cuerpo femenino enfermo: el caso de Instantes de vómito y ternura (2023) de Carol Ángeles. 6:30 p.m. Conversatorio sobre la escritura de poesía en quechua. Participan Dina Ananco, Gloria Cáceres, Dida Aguirre, Alberto Benavides.

A las 7:30 p.m. presentación de Marimba de Hugo Rodríguez Guzmán. Para cerrar la noche se presentará una ronda de poetas y el concierto estará a cargo del grupo Cuarteto koribeni y Julio Humala.

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