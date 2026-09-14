El líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, tomó distancia de una parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

“Hay algunas normas que no nos gustan (...) de nuestra parte tiene todo el apoyo para pasar por Diputados y Senado lo que es de extrema urgencia”, dijo a RPP.

López-Aliaga cuestionó que la propuesta incluya medidas relacionadas como las tasas de interés y planteó concentrar la delegación en asuntos que considera urgentes.

“Estamos hablando de tres temas bien preocupantes en el Perú: El Niño, que ya se nos viene con todo; el tema de terrorismo urbano, ser radical como era su padre (...) Y reducir el Estado. El tema de que las órdenes de servicio se eliminen”, sostuvo.

Además, advirtió que hay una “oposición necia” en la Cámara Baja.