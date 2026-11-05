La presidenta Keiko Fujimori afirmó que la lucha contra la anemia infantil es una prioridad fundamental de su Gobierno y anunció que la meta es reducir su incidencia al menos a la mitad en un plazo de cinco años . Así lo señaló durante la firma del Pacto contra la Anemia, que lideró este miércoles.

La mandataria sostuvo que el compromiso requiere un trabajo articulado entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y locales, el sector privado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Además, advirtió que la lucha contra esta enfermedad no debe limitarse a declaraciones, sino traducirse en acciones concretas en los hogares y centros de salud.

Entre las medidas planteadas mencionó el fortalecimiento de las visitas domiciliarias, la suplementación con hierro, los controles de crecimiento y desarrollo y el seguimiento médico de los menores.

“Debemos fortalecer las visitas domiciliarias. Aquí las agentes comunitarias juegan un rol fundamental: asegurar la suplementación con hierro, mejorar los controles de crecimiento y desarrollo y garantizar que ningún niño quede fuera del seguimiento del sistema de salud”, subrayó.

Keiko Fujimori también destacó la importancia de una alimentación adecuada, el acceso al agua segura, el saneamiento y la educación nutricional.

Keiko Fujimori expresó su preocupación porque casi la mitad de los niños de entre seis y once meses presenta anemia y advirtió sobre las consecuencias de esta enfermedad en su desarrollo y futuro desempeño escolar y laboral.

Finalmente, sostuvo que combatir este problema requiere la participación del Estado, las empresas, las familias y las organizaciones sociales.

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