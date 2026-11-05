



La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo y bajo la dirección del fiscal provincial Carlos Eduardo Quiñones Chillcce, logró que se declare fundado el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Granizo y Frank Granizo, investigados como presuntos autores del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de una adolescente de 13 años.

Los hechos se suscitaron entre noviembre de 2024 y enero de 2025 en el caserío de Huancarrumi, centro poblado de Maraypata, distrito y provincia de Ambo. Los procesados, aprovechando la ausencia circunstancial de los progenitores del inmueble familiar, interceptaron y amenazaron de muerte a la menor para someterla a ultrajes sexuales en reiteradas oportunidades. A consecuencia de estos actos, la víctima resultó en estado de gestación y dio a luz en setiembre de 2025.

Entre los graves y fundados elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se consigna el informe pericial de ADN del Laboratorio de Biología Molecular y Genética del Instituto de Medicina Legal, que determinó una probabilidad de paternidad del 99.9 % respecto al menor hijo de la agraviada, además de certificados médicos legales, informes ecográficos y declaraciones testimoniales que corroboran la imputación fiscal.