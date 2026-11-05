Crisis en Seda Huánuco: gerente general y gerente de Operaciones presentan sus renuncias

Personal policial de la Comisaría Rural Sectorial PNP Dos de Mayo logró la detención de un hombre de 28 años, por su presunta implicancia en la comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de una joven de 18 años.

La intervención se realizó el 3 de noviembre de 2026, durante la ejecución del operativo policial denominado “Impacto 2026”, en el distrito de Pachas, provincia de Dos de Mayo.

La intervención policial se produjo luego de que la dependencia recibiera una llamada telefónica de la madre de la joven, quien denunció que su hija habría sido víctima de secuestro y abuso sexual.

LA DESVÍA DE TRAYECTO

De acuerdo con la denuncia, la agraviada habría sido abordada por el sujeto cuando se dirigía a una tienda. En esas circunstancias, este le habría ofrecido trasladarla en su camioneta; sin embargo, durante el trayecto, habría desviado la ruta hacia una zona alejada, impidiéndole descender del vehículo y amenazándola con un arma de fuego.

Asimismo, la joven manifestó que el individuo le habría arrebatado su teléfono celular y condicionado su devolución a cambio de mantener relaciones sexuales.

Ante la gravedad de los hechos denunciados y con la información proporcionada por la agraviada, efectivos policiales desplegaron acciones de búsqueda y patrullaje por las inmediaciones de la plaza principal del distrito de Pachas, logrando ubicar e intervenir a Anivel J. O. B. (28), quien fue detenido por su presunta vinculación con los hechos materia de investigación.

Durante las diligencias, los agentes encontraron en poder del intervenido un arma de fuego tipo pistola, abastecida con ocho municiones. Asimismo, al efectuar el registro vehicular de la camioneta en la que se desplazaba, hallaron dos cacerinas y municiones adicionales.

Finalmente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría Rural Sectorial PNP Dos de Mayo, donde quedó a disposición de la unidad competente para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, con conocimiento del representante del Ministerio Público y conforme a ley.