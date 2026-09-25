Caja Arequipa escala en el ranking Merco

Caja Arequipa alcanzó el cuarto lugar del sector bancario en el Ranking Merco Empresas 2026 y se ubicó entre las 30 compañías con mejor reputación del país. Con este resultado, la entidad se posicionó además como la microfinanciera mejor ubicada en la medición realizada este año.

La institución consiguió por octavo año consecutivo mantenerse como la única caja municipal dentro de las 100 empresas con mejor reputación corporativa del Perú. Además, por segundo año consecutivo logró ingresar al grupo de las 30 primeras empresas consideradas en el ranking nacional.

El Ranking Merco Empresas evalúa a compañías de más de 29 sectores de la economía peruana y considera factores como desempeño económico, ética, atención al cliente, responsabilidad social e innovación. Para su edición 2026 también incorporó variables vinculadas con empleo, transformación digital e inteligencia artificial.

La medición se realizó a partir de 56 mil 265 encuestas y tomó como referencia 28 fuentes de información. La entidad atribuyó su posición a una gestión orientada a sus clientes y destacó el trabajo desarrollado para acompañar a miles de emprendedores y familias mediante sus servicios financieros.

Al cierre de agosto de 2026, Caja Arequipa reportó una cartera de créditos superior a S/ 10,923 millones y depósitos totales por más de S/ 9,927 millones. Asimismo, registra cerca de 650 mil clientes de créditos y aproximadamente 1.7 millones de clientes de ahorros a nivel nacional.

Con 40 años de trayectoria, la entidad mantiene presencia en el sistema microfinanciero peruano y continúa ampliando sus servicios para emprendedores y familias. El reconocimiento obtenido en el ranking se suma a los resultados registrados por la institución durante este año.