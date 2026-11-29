Llegamos a Lisboa, es septiembre y para muchos es el mejor mes para visitar el sur de Portugal. Todavía hace calor, pero sin los extremos de julio y agosto. Estamos de pasada, hemos venido a la tercera edición de Residência, un proyecto itinerante del cocinero portugués João Rodrigues y su esposa Vania, creadores de Proyecto Materia (una base de datos viviente —y viajera— de agricultores, ganaderos, pescadores, recolectores, artesanos, ceramistas y productores que trabajan de forma ética y sostenible por todo el país), y que este año comienza en el Algarve, pero que explora la cultura gastronómica de cada región de Portugal, dando especial protagonismo a los productos y productores locales. La idea es simple y poderosa: instalarse unos días en una región, recorrerla, conocer a sus productores y cocinar con lo que la tierra y el mar ofrecen en ese momento.

Llegamos al Algarve luego de dos horas en auto, con su litoral de acantilados rojizos y placenteros pueblos de estilo morisco, de casas encaladas, salpicadas de chimeneas de celosía y naranjales. Algunos dicen que es el secreto mejor guardado de Europa, aunque hace tiempo que dejó de serlo.

Un territorio esculpido por el Atlántico, por el viento que a veces se enfurece y golpea con fuerza los acantilados dorados y la arena. Es nuestra primera visita, no a Portugal, pero sí al sur, y ha sido enamorarse a primera vista de ese equilibrio tan suyo entre la naturaleza indómita y la vida de sus pueblos y ciudades, y esas playas interminables donde el mundo parece apagarse por un rato. Donde el tiempo lo marcan las mareas, que abren y cierran senderos que solo conocen los que saben leerlas. Una tierra que produce incansable y el mar que provee una carta marina potente y biodiversa. Acá el océano Atlántico sigue siendo el sustento de pescadores que, al amanecer, desafían el mar para capturar pescado fresco. Crustáceos y bivalvos que son materia prima de platos tradicionales como el pescado a la parrilla y los cremosos arroces que se comen en la zona. Esta semana vivimos muy cerca al mar. Por la mañana a la huerta y sus innumerables productos, por la tarde el aprendizaje de especies marinas, en la noche fuimos a pescar calamares con anzuelo, que atraídos por las luces que se colocan en los bordes del barco, pican uno tras otro. Por su parte, entre Faro y Tavira, se realiza el arte ancestral de la almadrava, una técnica centenaria de origen arabe utilizada para la captura del atún rojo, practicada hoy en día con rigor y sostenibilidad por empresas como Tunipex en Olhão que respeta las cuotas de pesca y lleva el atún del Algarve a los mercados más exigentes del mundo como el japonés. Y que vivimos de cerca desde su plataforma.

Por su parte la ría Formosa, en la isla de Culatra es sinónimo de ostras de excelente calidad. Allí Silvia Padinha, nieta de recolectores de mariscos, lidera la comunidad de productores que ha transformado el cultivo de estos bivalvos en un referente nacional. Su labor no se limita a la producción, sino que ha sido una incansable defensora del equilibrio entre la actividad económica de la isla y la preservación del frágil ecosistema de la laguna. En las colinas de Caldeirão, donde existen paisajes más verdes, abundan cabras, y la caza alimenta la gastronomía local con perdices y conejos. Entre la costa y la sierra, destaca la cría de cerdos alentejanos, donde los hermanos Jerónico, invitan a probar embutidos recién elaborados. Vivir de cerca el Algarve y toda la riqueza que ahí existe.

Esta iniciativa de Proyecto Materia, lanzado en el 2023, tiene como objetivo promover los territorios, la gente, sus tradiciones locales, los productos, los productores, y sobre todo la riqueza de la cultura portuguesa. Ya ha recorrido, en sus primeras temporadas, 22,000 km y ha logrado reunir a más de 40 cocineros portugueses y 11 cocineros internacionales, han trabajado con más de 100 productores y dado como resultado más de 150 recetas inspiradas en los productos y las tradiciones de cada región. João Rodrigues no se conforma con una hermosa postal de su país. Lo suyo es recorrerlo despacio, de productor en productor, para encontrar lo que no sale en los folletos: el queso de una aldea, el aceite de un olivar centenario, las manos que siguen haciendo las cosas como antes. Su proyecto une la tierra con la cocina sin intermediarios y tiene un propósito claro, que es cuidar el patrimonio gastronómico de su país y también a las personas que lo sostienen.

João fue chef residente en Feitoria en el 2009, y en el 2011 obtienen la primera estrella Michelin. El 2015 fue distinguido con el título Chef d’Avenir (Chef del Futuro) por la Academia Internacional de Gastronomía y ese mismo año pone en marcha Proyecto Materia. Lo que comenzó como una base de datos para alimentar su restaurante, se convirtió en una plataforma online abierta a todos, sin ánimo de lucro, lanzada con apoyo institucional en 2020. En 2022 deja el restaurante para centrarse en su propio proyecto en Lisboa: Canalha —un homenaje a las tabernas de barrio.

En el Algarve, la despensa que hemos podido conocer gracias a Joao y Vania, habla de pescados del Atlántico, aceite de olivos centenarios y viñedos como los del Morgado do Quintão, donde se recupera la uva negra mole. Rodrigues no llega solo: invita a cocineros locales, y a figuras extranjeras como Hans Neuner o nuestra Pía León que supo fusionar el producto local con los sabores peruanos de su restaurante. El resultado es una cocina sin fronteras, que mira al producto con respeto, a la región con orgullo, y demuestra que la identidad también se cocina.

Conoce más en...

Residência João Rodrigueshttps://www.residenciajr.pt/

Proyecto Materiahttps://www.projectomateria.pt/

Restaurante CanalhaT. +351 962 152 742 / geral@canalha.ptR. da Junqueira 207B, Lisbon, Portugal 1300-338