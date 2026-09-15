Una furgoneta que trasladaba materiales de construcción chocó contra la estructura metálica colocada como protección de un puente en Pueblo Libre, provocando nuevos daños en la infraestructura de seguridad instalada en la zona.

Según Canal N, el accidente se registró alrededor de las 10:00 a.m. y fue captado por las cámaras de seguridad de una municipalidad cercana. Las imágenes muestran al vehículo desplazándose por la vía antes de impactar contra la estructura metálica instalada debajo del puente.

Luego del impacto, se evidenció un considerable deterioro en parte de la estructura metálica y en el concreto que la sostiene. Uno de los sectores de concreto quedó prácticamente destruido, mientras que algunos elementos metálicos resultaron levantados por la fuerza del choque.

La estructura fue instalada hace varios años como medida de protección para evitar que vehículos de gran altura ocasionen daños en el puente que conecta con la avenida La Marina.

Este nuevo incidente se suma a una serie de accidentes registrados en los últimos años en este punto, donde distintos vehículos han quedado atascados o han chocado contra la estructura de protección.

El conductor de la furgoneta señaló que no advirtió la presencia de la estructura metálica y terminó impactando contra ella. Según explicó, había partido desde San Martín de Porres con destino a San Isidro para trasladar materiales de construcción.

A consecuencia del choque, la parte posterior del vehículo quedó severamente dañada. No obstante, tanto el conductor como su copiloto resultaron ilesos, debido a que la cabina se encontraba a una altura inferior. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Jesús María, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

Durante el accidente, vecinos también reportaron la presencia de otro vehículo que había quedado atascado debajo del puente. La unidad fue retirada posteriormente del lugar y, según se pudo observar, sus neumáticos habrían sido desinflados para facilitar las maniobras de salida en el reducido espacio.

Las circunstancias exactas del accidente serán esclarecidas por la investigación policial. Entre las posibles causas se consideran una eventual distracción del conductor o la falta de atención a las señales y estructuras de protección instaladas en la vía.