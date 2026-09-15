Un vehículo de Serenazgo chocó contra el muro de un inmueble situado en la calle Fontanar, en La Molina. El fuerte impacto ocasionó un forado en la pared de la propiedad y también derribó un letrero de señalización ubicado cerca de la vivienda.

Según RPP, el inmueble afectado es un condominio en el que viven actualmente cinco familias. El impacto ocasionó daños visibles en la estructura del muro, situación que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

En tanto, el conductor de la unidad de Serenazgo resultó herido luego del impacto. El trabajador municipal fue auxiliado y trasladado de emergencia a la clínica Montefiori, donde permanece bajo atención médica.

Un testigo del accidente contó a dicho medio cómo ocurrió la colisión y señaló que el conductor habría perdido el control de la unidad debido a un desperfecto mecánico.

“El freno se le ha puesto duro, ya no le ha dado. Como no le ha dado, ya se vino y se empotró acá. Ha golpeado este muro y ha roto”, indicó.

Luego del accidente, los vecinos de la zona pidieron que se determine quién se hará cargo de los daños materiales ocasionados en el inmueble privado y en la señalización vial pública.