Un incendio de grandes proporciones destruyó tres viviendas ubicadas en el sector de Santiago de Chuco, en Villa María del Triunfo.

Según la página web del Cuerpo de Bomberos, hasta seis unidades acudieron a atender la emergencia, reportada minutos después de las 9:00 p.m. del lunes 14 de septiembre.

Unos 25 bomberos trabajaron hasta la madrugada para controlar el incendio, que no dejó heridos ni víctimas mortales. Así lo informó a RPP el teniente brigadier Félix Sánchez, primer jefe de la Compañía de Bomberos 106.

“(El incendio afectó) tres viviendas de 120 metros cuadrados aproximadamente cada uno. Se han constituido unidades de la 24 Comandancia Departamental, del distrito de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Surco”, declaró.

El representante del Cuerpo de Bomberos señaló que una cuarta vivienda también fue alcanzada por el fuego, aunque precisó que los daños se concentraron en una pequeña parte del inmueble.

Las familias damnificadas continúan esperando la intervención de las autoridades para poder ser reubicadas temporalmente, mientras se busca determinar las causas que originaron el siniestro.

La investigación estará a cargo de la Policía Nacional, que iniciará las diligencias correspondientes una vez que el Cuerpo de Bomberos concluya sus labores en la zona.