Un hombre de 63 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes 15 de septiembre en los exteriores del Mercado Mayorista de Frutas, en La Victoria. El ataque ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. y la víctima fue identificada como Jorge Lara Almanza, quien trabajaba como estibador en el establecimiento.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el crimen se produjo en la vía pública, cerca de la puerta 5 del mercado. De acuerdo con algunos testigos, los responsables llegaron a bordo de una mototaxi y efectuaron varios disparos contra el trabajador.





Ataque quedó registrado por cámaras

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de lo ocurrido alrededor de las 3:46 a. m. En las imágenes se observa a Lara Almanza caminando por la pista de la avenida Pablo Patrón antes de ser interceptado por los ocupantes de una mototaxi de color azul.

Los sujetos se acercaron al trabajador y le dispararon, para luego retirarse del lugar. Según las imágenes difundidas, los implicados escaparon en dirección a la avenida Circunvalación.

El ataque ocurrió cuando el mercado mayorista comenzaba sus actividades de madrugada. Debido al horario, trabajadores y otras personas que se encontraban en los alrededores escucharon las detonaciones.

¿Quién era la víctima?

La víctima era padre de familia y llevaba aproximadamente seis meses trabajando en el Mercado de Frutas. Además de realizar labores como estibador, también apoyaba con la limpieza y la organización de los vehículos que se estacionaban en los exteriores del establecimiento.

Tras recibir los disparos, el trabajador quedó tendido en la zona. Personal de criminalística que llegó al lugar encontró 14 casquillos de bala como parte de las diligencias realizadas en la escena.

La Policía Nacional maneja como hipótesis preliminar que el homicidio podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Mientras tanto, las autoridades continuan en la búsqueda de los responsables.