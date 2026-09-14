Un reciclador fue asesinado a balazos frente a su negocio, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Morales Duárez, cerca del paradero E.T., en el Cercado de Lima.

De acuerdo con el testimonio de un vecino, el presunto autor del crimen sería un hombre de contextura gruesa, quien llevaba un polo negro y pantalón jean. Tras disparar contra la víctima, abordó un vehículo y huyó por la avenida Cárcamo.

Junto al cuerpo, los peritos de Criminalística hallaron dos casquillos de bala, mientras que otros cinco fueron encontrados a media cuadra del lugar. Ante ello, la Policía presume que el reciclador habría sido perseguido antes de ser asesinado.

La víctima, de aproximadamente 45 años, vestía una gorra, polo azul, pantalón negro y llevaba un canguro en la cintura. Sus restos serán trasladados a la Morgue de Lima en las próximas horas.

Vecinos de la zona alertaron, a través de RPP, sobre el incremento de la violencia en este sector del Cercado de Lima y señalaron que no sería la primera vez que presencian un hecho de sangre.