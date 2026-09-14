La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) registra protestas y enfrentamientos luego de que una exvicerrectora académica intentara ingresar a las instalaciones en cumplimiento de un mandato judicial. El caso ocurre mientras continúa un proceso judicial relacionado con los mismos hechos y existen cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria sobre la ejecución de la resolución.

La exfuncionaria habría sido vacada de su cargo y busca retornar a la institución amparada en la decisión judicial. De acuerdo con lo reportado, el plazo establecido para cumplir el mandato vencería el próximo 18 de septiembre.

#EnVivo



Intentan ingresar a la fuerza a instalaciones de la UNI



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/OENDAbYAUU — Canal N (@canalN_) September 14, 2026

Ante los incidentes registrados, se solicitó la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito. El pedido busca evitar posibles daños a la infraestructura y prevenir que los enfrentamientos entre los involucrados aumenten.

La intervención de esta instancia también apunta a que las actuaciones relacionadas con el mandato judicial se desarrollen dentro del marco legal. Mientras tanto, la controversia sobre el ingreso de la exvicerrectora continúa pendiente de resolución en las vías correspondientes.