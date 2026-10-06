La llegada de BTS a Lima desató la emoción de sus ARMY. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ya se encuentran en la capital peruana, mientras decenas de seguidores permanecen en los exteriores del hotel con la esperanza de ver al grupo.

La expectativa por la llegada de BTS se vivió desde varias horas antes. El hotel estaba rodeado de numerosas fanáticas, quienes llegaron acompañadas de familiares o en grupos de amigas y permanecieron en los exteriores a la espera de algún movimiento de sus ídolos.

A medida que aumentaba el número de personas en los alrededores, también se reforzó la presencia policial en la zona. La parte posterior del hotel, por donde ingresaron las camionetas vinculadas con la llegada de los integrantes de BTS, también fue rodeada por sus fans.

La espera también estuvo marcada por momentos de emoción. En determinado momento, un movimiento registrado en los alrededores del hotel hizo pensar a las fanáticas que BTS finalmente había llegado, lo que desató gritos y expresiones de sorpresa entre las asistentes.

El entusiasmo de las fanáticas no disminuyó pese a la espera. Al mismo tiempo, volvió a tomar relevancia el llamado del club oficial de fans a respetar el espacio personal de los integrantes de BTS durante su estadía en Lima.

Según Exitosa, una de las jóvenes que se encontraba en el lugar reconoció que conocía las recomendaciones para respetar la privacidad de BTS, pero admitió que la emoción por la llegada del grupo pudo más.

“Lo que pasa es que hay unas reglas que ARMY había puesto desde un inicio, que era no invadir la privacidad de BTS, pero lamentablemente la emoción fue mucho más, más grande”, señaló.

La fan explicó que algunas seguidoras no tendrán la oportunidad de asistir a los conciertos, por lo que conservan la esperanza de ver a los integrantes de BTS en los exteriores del hotel.

“Nosotras no vamos a poder ir al concierto. Entonces tenemos esta ilusión de poder verlos, siquiera un segundo acá afuera de su hotel, sin molestarlos, sin invadir su privacidad, ¿no? Solamente verlos. Es lo mínimo que nosotras pedimos”, sostuvo.