La banda surcoreana BTS ya se encuentra en Lima para preparar los tres conciertos que ofrecerá los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook llegaron el lunes 5 de octubre procedentes de Bogotá, Colombia, donde realizaron dos presentaciones previas de su gira mundial Arirang.

BTS llegó a Lima bajo un amplio operativo de seguridad

La agrupación arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un vuelo chárter y fue trasladada posteriormente bajo un dispositivo privado de seguridad.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a los integrantes de BTS desplazándose por una zona restringida del aeropuerto antes de abordar el vehículo que los trasladó hacia su alojamiento.

La llegada generó expectativa entre sus seguidores, algunos de los cuales se congregaron en distintos puntos de Lima con la esperanza de ver a los artistas.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Lima?

BTS ofrecerá tres presentaciones en el Estadio San Marcos:

Miércoles 7 de octubre

Viernes 9 de octubre

Sábado 10 de octubre

Las fechas forman parte del BTS World Tour ‘Arirang’. Los organizadores esperan una asistencia superior a las 50.000 personas por jornada.

Será la primera vez que el grupo completo se presente en Perú.

ARMY Perú prepara show de 150 drones en la Costa Verde

Los seguidores peruanos de BTS también organizaron una serie de actividades alrededor de la visita.

Para el jueves 8 de octubre, está programado un espectáculo de 150 drones sincronizados en la Costa Verde, con figuras relacionadas con BTS y un homenaje especial a Jimin por su cumpleaños del 13 de octubre.

El show está previsto desde las 8:00 p.m. y podrá observarse con mayor claridad desde el Parque Bicentenario, según la programación difundida por los organizadores.

Mensajes en parapente y otras actividades para BTS

Durante la tarde del mismo 8 de octubre también se han anunciado mensajes en parapente dedicados a Jimin y a otros integrantes de la banda sobre la Costa Verde.

Además, ARMY Perú prepara acciones dentro de los conciertos, entre ellas pancartas, elementos inspirados en la cultura peruana, luces coordinadas y homenajes especiales.

La ciudad también alberga actividades temáticas en espacios como el Circuito Mágico del Agua, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, el Museo de Arte de Lima y el Parque de la Amistad.

Municipalidad realizará inspección final antes del primer concierto

Antes de la primera presentación, está prevista una inspección técnica final en el Estadio San Marcos para revisar estructuras temporales, rutas de evacuación, torres de audio y video e instalaciones eléctricas.

La evaluación está programada para este 6 de octubre, un día antes del primer concierto.

La llegada de BTS marca así una de las semanas de mayor actividad musical del año en Lima, con tres conciertos consecutivos y una agenda paralela organizada por sus seguidores.