Su debut en el cine, como no podría ser de otra manera, genera en Miranda Capurro, modelo, influencer y cantante, la interrogante de si habrá estado a la altura del reto.

La protagonista de “Amigo, por ahí no es”, película dirigida por Gino Tassara, tras el estreno de la comedia revela a Correo, menos inquieta, que está satisfecha con su trabajo; pero a la vez admite que su primera vez en la actuación le exigirá mucha preparación si desea seguir en la carrera.

“Sí, no te voy a mentir; estaba nerviosa y expectante antes de verla. Recién la disfruté por primera vez en el avant premiere y ahora estoy mucho más tranquila. Disfruté al máximo la película, está hermosa”, dice la actriz, que en la ficción es Almendra y vive una serie de aventuras con sus amigos Franco (Matías Spitzer) y Julián (Jassir Yunis).

Tras pasar un casting y sin experiencia previa en la actuación, ¿al recibir la oferta lo pensaste mucho o te arriesgaste inmediatamente?

Soy de tomar decisiones inmediatamente cuando quiero algo. Por eso, cuando me avisaron un par de días antes del casting, fui sin pensarlo dos veces, sin saber de qué iba el personaje. Ya cuando quedé, recién procesé la gran responsabilidad que conlleva asumir un rol protagónico en una película de alcance nacional.

¿Ahí recién asumiste la responsabilidad que tenías sobre los hombros y comenzaste a prepararte en la actuación?

Totalmente, soy de lanzarme y, si sale, increíble. Pero cuando quedé tras varias llamadas, supe que había que meterle todo el punche, tuvimos tres meses de talleres junto con Mathías y Jassir —los otros dos protagónicos— no solo para construir los personajes, sino para crear la química de mejores amigos y hermanos que debía traspasar la pantalla. Pasamos tanto tiempo juntos que realmente nos hicimos muy amigos.

¿Siempre ha tenido ese espíritu de apostar y arriesgarte?

Sí, y se lo agradezco a mis padres. Mi mamá siempre dice que “del suelo no pasas”, que hay que intentarlo y que de los fracasos se aprende. Además, cuando me propongo algo, no me gusta comprometerme a medias: me apasiona dar mi 200% y hacer las cosas bien.

"Siento que he tenido mucha suerte de que mi primera experiencia en el cine haya sido con un elenco y un equipo tan maravilloso". dice Miranda Capurro.

¿Te atreves a opinar sobre Almendra, tu personaje?

Siento que la película es más una ‘dramedia’ que una comedia pura, y mi personaje, Almendra, es el más estable, centrado y racional dentro de un universo de personajes super caricaturescos. Comparte varias cosas conmigo, pero también reacciona de formas en las que yo jamás actuaría, lo cual fue muy lindo de interpretar.

¿Siendo tu primera vez en el cine, cómo manejaste el trabajo en equipo con tus compañeros de elenco y con el director?

Siento que he tenido mucha suerte de que mi primera experiencia en el cine haya sido con un elenco y un equipo tan maravilloso, podíamos acercarnos entre nosotros a pedir consejos o resolver cualquier duda con total apertura. Fue increíble compartir con actores de tanta experiencia como Rosana Fernández Maldonado, Giampiero Díaz, Haydeé Cáceres y con el director Gino Tassara.

¿La experiencia de trabajar por primera vez en el cine te ha animado a iniciar una carrera en la actuación?

Me encantaría hacer una telenovela o una serie, siento que la televisión es distinta porque el tiempo de grabación es más extenso y el personaje te acompaña durante meses, lo que permite profundizar mucho más en él. Aunque el cine me ha fascinado, me encantaría explorar proyectos en televisión.

Ante ese deseo, resulta básica una buena preparación.

Definitivamente está en mis planes; solo es cuestión de organizar mi agenda y separar esos meses. Me encantaría llevar talleres en el extranjero con maestros importantes. Considero que la actuación es como un músculo y requiere que te estés educando constantemente.