Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión de colectiveros informales en Comas y otros puntos de Lima Norte. De acuerdo con el reporte de RPP, la organización habría exigido pagos semanales a los conductores que transitaban por la avenida Túpac Amaru a cambio de una supuesta protección.

Las primeras investigaciones señalan que alrededor de 100 conductores habrían sido incluidos en una lista utilizada para controlar los cobros. El dinero era solicitado mediante un aplicativo móvil y las amenazas se habrían producido durante varias semanas.

El operativo se realizó en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaúnde, donde los agentes intervinieron a los sospechosos. Los detenidos fueron identificados como Luis Uturiango Marcos, Héctor Poma Espíritu y Teófilo Grados Rojas.

La Policía indicó que los tres intervenidos también se desempeñaban como colectiveros. Según las primeras diligencias, habrían aprovechado su conocimiento sobre esta actividad para identificar y contactar a otros conductores.

Evidencias encontradas

Durante la intervención, los agentes encontraron una relación escrita con los nombres de los conductores que eran objeto de los cobros. Además, se mostraron conversaciones que registrarían las coordinaciones relacionadas con los pagos semanales.

El coronel Holger Obando Cristóbal, jefe de la División de Extorsiones de la Policía Nacional, informó además sobre el hallazgo de dinero entre las pertenencias de los intervenidos. El oficial señaló que estos elementos forman parte de las evidencias recogidas durante las diligencias.

Al explicar la situación de los detenidos, Obando sostuvo que su condición de colectiveros les habría permitido conocer el funcionamiento de la actividad y establecer contacto con otros transportistas.

“No hacen otra cosa que corroborar que se encuentran inmersos en el delito de extorsión y probablemente banda criminal”, refirió.

La Policía continúa con las diligencias para determinar el nivel de participación de los intervenidos y establecer si existen más personas vinculadas con los cobros.