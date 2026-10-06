Arequipa: Seis alcaldes y cuatro regidores dan el salto a otras municipalidades

Seis alcaldes en funciones y cuatro regidores fueron elegidos como autoridades en otras municipalidades de la región Arequipa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los resultados muestran cambios de jurisdicción, reelecciones y el salto de regidores a alcaldías para el periodo 2027-2030.

ALCALDES

Entre los principales movimientos está Manuel Enrique Vera Paredes, actual alcalde de Cerro Colorado, quien fue elegido para la Municipalidad Provincial de Arequipa. A su vez, Mirtha Mavel Ruelas Casillas, alcaldesa de Yura, obtuvo la alcaldía de Cerro Colorado.

En Nicolás de Piérola (Camaná), Nelson Ricardo Tito Eguía consiguió la reelección, mientras que Ronal Marcos Medina Tejada, alcalde de Río Grande (Condesuyos), fue elegido para la Municipalidad Provincial de Condesuyos.

La relación también incluye a Richard Hitler Ale Cruz, actual alcalde provincial de Islay, quien podría asumir nuevamente el cargo luego de que Kelly Salas, candidata de Yo Arequipa que encabezaba la lista ganadora, renunció durante el proceso electoral.

En tanto, Diana Sosiree Aspilcueta Cáceres, alcaldesa de Mejía (Islay), fue elegida como primera regidora, por lo que continuará vinculada al gobierno municipal, aunque desde otra función.

REGIDORES

Los otros cuatro casos corresponden a regidores que ahora pasarán a encabezar municipalidades. Andrés Martínez Montoya fue elegido alcalde de Atiquipa y Nelson Ramos Condori de Yauca, ambos en la provincia de Caravelí. En Caylloma, Virgilio David Vilca Teves paso de regidor a alcalde distrital de Huanca, provincia de Caylloma.

Cabe resaltar que, en el caso de Castilla, el resultado es uno de los más ajustados durante el conteo. Antonio Quispe Yauri, regidor de la municipalidad provincial llegó a encabezar la elección de la alcaldía por una diferencia de 247 votos, con dos actas pendientes. Por lo que el resultado aún es incierto.

En los casos que podrían ser considerados reelecciones encubiertas, todavía no corresponde establecer una conclusión. Se debe esperar a que el conteo llegue al 100 % y a que el Jurado Electoral Especial (JEE) emita el pronunciamiento correspondiente.