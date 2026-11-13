Ante miles de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima, el papa León XIV compartió un mensaje sobre el valor de la amistad y su influencia en la vida de las personas.

“Un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida”, expresó durante su discurso en el encuentro realizado como parte de su visita apostólica al Perú.

El pontífice también destacó la importancia de rodearse de personas que contribuyan al crecimiento personal.

“Qué hermoso es encontrar amigos que nos hagan crecer”, manifestó ante los asistentes, quienes llegaron al recinto deportivo para participar en esta jornada de encuentro y oración.

La vigilia reunió a más de 50 mil jóvenes y estudiantes universitarios de entre 16 y 35 años, quienes llegaron al Estadio Nacional para escuchar al santo padre. La actividad formó parte de la agenda del pontífice en Lima, donde viene desarrollando diversos encuentros con representantes de la sociedad peruana.