La visita del papa León XIV ha generado movimiento entre los comerciantes que ofrecen recuerdos alusivos al pontífice. En las calles de Lima, especialmente en la avenida Tacna, se pueden encontrar diversos artículos que han llamado la atención de quienes transitan por la zona para poder saludar al papa.

Desde la llegada del papa, ayer, los vendedores han incorporado novedades a sus puestos. Entre los productos que ofrecen figuran camisetas, cuadros, llaveros y figuras tipo funko, además de artículos que buscan representar al pontífice de distintas maneras.

Otra de las novedades son los peluches, disponibles en diferentes tamaños. Algunos incluso vienen acompañados de un banner con la imagen de León XIV. También se ofrece una representación de su DNI.

La avenida Tacna se ha convertido en uno de los puntos donde se pueden encontrar estos recuerdos, debido al paso del pontífice por esta vía durante sus actividades en Palacio de Gobierno y la iglesia de Las Nazarenas.