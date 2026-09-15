Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este martes dejó a un conductor herido en el distrito de Santiago de Surco. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el hecho ocurrió alrededor de las 4:30 a. m. en el cruce de la avenida Surco con la Vía Expresa Sur.

El impacto involucró a dos camionetas y movilizó a tres unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. Una de las unidades terminó volcada sobre la Vía Expresa Sur debido a la fuerza del choque.

Uno de los conductores resultó herido y fue trasladado a un establecimiento de salud, mientras que el otro salió ileso y no requirió atención hospitalaria. La Policía llegó al lugar y, junto con los bomberos, atendió la emergencia y retiró los vehículos de la vía.

El choque generó una interrupción temporal del tránsito en la zona. Los bomberos inspeccionaron los vehículos para descartar un posible derrame de fluidos.

Una primera evaluación plantea que uno de los conductores habría cruzado con el semáforo en rojo. La Policía deberá determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.