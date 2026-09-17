El entrenador de la selección peruana, Manuel “Mano” Menezes, presentó la lista de 26 convocados para los amistosos frente a Estados Unidos, México, Colombia y Canadá, en la que fueron incluidos los jugadores de FBC Melgar, Matías Zegarra y Jhonny Vidales.

Matías Zegarra (19) llegó al equipo rojinegro en agosto de 2025 como refuerzo para la Liga 3 junto al colombiano Jesús Sandoval. El 15 de ese mes debutó con victoria ante Nacional de Mollendo y en noviembre firmó contrato profesional y hasta la fecha anotó 3 goles.

Por su parte, Vidales (34) regresó a Melgar a mitad de la temporada 2025 tras un destacado paso previo por ADT de Tarma. Antes de consolidar su vuelta al club arequipeño, el atacante construyó un extenso recorrido tanto en el Perú como en el extranjero.

Esta convocatoria fue destacada por la administración del club Melgar. “Nuestros rojinegros han sido convocados a la Selección Peruana - FPF, con miras a los amistosos de la próxima fecha FIFA frente a: Estados Unidos 26 septiembre, México 29 septiembre, Canadá 3 octubre y Colombia 6 octubre”, escribió el club.

Asimismo, entre las principales novedades de la convocatoria de Mano Menezes figuran Osling Mora de Sport Boys y Piero Magallanes de Sport Huancayo.