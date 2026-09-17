Boris Erasmo Olivera Espejo fue nombrado fiscal supremo provisional mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2820-2026-MP-FN, publicada este 17 de septiembre. La disposición establece su designación en la Primera Fiscalía Suprema Penal, con retención de su cargo de carrera.

Olivera Espejo se desempeñaba como fiscal superior titular penal de Junín y estaba designado en la Quinta Fiscalía Superior Penal de Junín, cargo que ocupaba desde 2019. Con su nuevo nombramiento, la Fiscalía de la Nación dio por concluida dicha designación.

El magistrado también fue presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín durante el periodo 2019-2020. A lo largo de su carrera ocupó además la jefatura de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Junín y se desempeñó como fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Junín.

Asimismo, en 2026 ejerció como fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Flagrancia de Junín y participó en actividades nacionales relacionadas con el funcionamiento de estas unidades.

La resolución precisa que Olivera Espejo ocupará provisionalmente la plaza de fiscal supremo en la Primera Fiscalía Suprema Penal, manteniendo su condición de fiscal titular de carrera.

El nuevo fiscal supremo deberá realizar la entrega de cargo correspondiente antes de asumir sus nuevas funciones, de acuerdo con las disposiciones internas del Ministerio Público.