Delincuentes dejaron dinamita y una carta con amenazas en la vivienda del candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo por Alianza para el Progreso (APP), Jorge Sigüenza Quispe. Los delincuentes le piden que renuncie a su postulación, de lo contrario atentarán contra su vida y la de su familia.

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En video. Este hecho criminal ocurrió la madrugada de ayer y fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cuando un hombre llega caminando hasta el inmueble del político y deja un sobre que contenía el manuscrito y los explosivos. El facineroso iba en sandalias y vestía un short, una polera con capucha y una gorra. Además, llevaba guantes blancos.

“Te doy 24 horas para que desaparezcas de Trujillo, renuncia a todo y lárgate. Lo mismo para tus regidores, comenzando por Santos y Katy, caso contrario voy a comenzar a matarlos uno por uno, con todo y tu familia”, se lee en la carta que fue entregada a la Policía de ese distrito.

Denuncia

Jorge Sigüenza Quispe confirmó que es víctima de amenazas. “Estos hechos ya están siendo denunciados ante las autoridades. Las cámaras de mi casa y las de mis vecinos están registrando imágenes que pueden ayudar a identificar a los responsables. Confío en la Policía Nacional y en la Fiscalía. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y exigiremos que se investigue y sancione a quienes estén detrás de estos hechos”, aseguró.