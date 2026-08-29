La Comisaría Sectorial Pisco, a través de su Sección de Participación Ciudadana, desarrolló el Concurso de Composición y Declamación Poética en homenaje a Santa Rosa de Lima, Patrona de la Policía Nacional del Perú.

El certamen estuvo dirigido a estudiantes de las instituciones educativas de la provincia de Pisco, con el propósito de promover el arte, la expresión literaria, la creatividad y los valores espirituales entre las nuevas generaciones.

Talento escolar

En el nivel primaria, obtuvo el primer lugar Luciana Sofía Mendiola Chávez, de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, con el poema “Cuando una rosa protege al Perú”, mientras que el segundo lugar fue para Steven Adonis Lurita Gutiérrez, de la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe, con “El orgullo de servir”. Ambos estudiantes lograron su clasificación a la etapa provincial del concurso, demostrando talento y sensibilidad a través de la poesía.

En el nivel secundaria, el primer lugar correspondió a Carmen Dubraska Fallaque Meléndez, de COPRODELI Nuestra Señora de las Américas, con el poema “Santa Rosa bendice a sus ángeles”; en tanto, el segundo lugar fue obtenido por Adriana Vergara López, también de COPRODELI Nuestra Señora de las Américas, con “Bendita Santa Rosa”.

Los estudiantes clasificados representarán a sus respectivas instituciones en la siguiente etapa, llevando consigo el talento y la inspiración de la juventud pisqueña en homenaje a la santa limeña.

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