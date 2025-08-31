La ciudad de Ica celebró este 30 de agosto el día central en honor a Santa Rosa de Lima con diversas actividades religiosas y protocolares que congregaron a autoridades, fieles y ciudadanía en general.

Fe y devoción

Las actividades comenzaron a las 8:00 a.m. con la tradicional misa Te Deum en la Iglesia de San Francisco de Asís. Luego, se realizó la procesión solemne de la sagrada imagen de Santa Rosa por las principales calles de la ciudad, acompañada por una gran cantidad de devotos.

Durante el acto oficial, el alcalde provincial de Ica, Ing. Carlos Reyes, impuso la medalla de la ciudad —la más alta distinción local— a la imagen de Santa Rosa de Lima, considerada patrona de la Policía Nacional del Perú, de América, Filipinas, las enfermeras y los árbitros. La condecoración fue recibida por el jefe de la Región Policial Ica, General PNP Leiby Huamán Daza.

Pisco rindió homenaje

Asimismo, la ciudad de Pisco vivió una jornada de fervor religioso al conmemorar el día de Santa Rosa de Lima, patrona de la PNP. Diversas actividades religiosas y culturales se desarrollaron desde tempranas horas, convocando a instituciones, colegios, autoridades y vecinos de diferentes barrios.

La Policía Nacional encabezó la tradicional misa en la parroquia San Clemente, seguida de una procesión por las calles del centro de la ciudad, rindiendo homenaje a su patrona y pidiendo su protección para el personal policial.

En el distrito de San Andrés, se retomó esta importante festividad con una misa conjunta entre el personal policial y representantes de la Iglesia, destacando la figura de Santa Rosa como símbolo de servicio y solidaridad.

La jornada concluyó con una procesión solemne de la imagen de Santa Rosa de Lima por las principales calles de Pisco, acompañada por cientos de fieles. La participación masiva reflejó la vigencia de esta devoción popular, que año tras año reúne a la ciudadanía en un acto de fe compartida.

