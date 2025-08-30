La imagen de Santa Rosa de Lima, patrona de los policías y enfermeras, salió en procesión desde la Basílica Catedral de Arequipa con destino a la iglesia de Santo Domingo, este sábado 30 de agosto, como parte de las actividades conmemorativas.

Santa Rosa, patrona del Perú, de América, de las Indias y de Filipinas, fue cargada en hombros por agentes de la Policía, entre oficiales y suboficiales, mientras que cientos de fieles acompañaban a la santa en todo el trayecto.

Procesión de Santa Rosa de Lima en Arequipa. Foto: Correo.

La procesión empezó en la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca, donde ya habían preparado las tradicionales “alfombras” para recibir a la santa patrona. Además, se destacó la presencia de dos niñas caracterizadas como Santa Rosa de Lima, con el tradicional hábito blanco y corona de rosas en la cabeza.

Pequeñas acompañan en la procesión de Santa Rosa de Lima en Arequipa. Foto: Correo.

Entre los fieles, se encontró también a la escritora Consuelo Núñez López, quien publicó últimamente el poemario “El puerto de Santa”. “En muchos momentos hubo inspiración, batalla. Todo es mostrar resiliencia. Se le agradece su devoción al Niño Jesús, su acompañamiento. Y le pido más milagros", expresó.

Procesión de Santa Rosa de Lima en Arequipa. Foto: Correo.

Además de los feligreses, se contó con la participación de autoridades civiles y militares, como alcaldes distritales, regidores, consejeros, entre otros.

Procesión de Santa Rosa de Lima en Arequipa. Foto: Correo.

Procesión de Santa Rosa de Lima en Arequipa. Foto: Correo.

Tradicionales alfombras en la procesión de Santa Rosa de Lima en Arequipa. Foto: Correo.

Procesión de Santa Rosa de Lima en Arequipa. Foto: Correo.

Cabe mencionar que en el templo de Santo Domingo, se hizo la imposición de la medalla a la imagen.