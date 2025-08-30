Desde las seis de la mañana, cientos de fieles acudieron al santuario de Santa Rosa de Lima para depositar sus cartas en el pozo de los deseos. La santa, patrona de la Policía Nacional, congrega cada año a miles de personas en una fecha marcada por la devoción.

Según reportó América Noticias, desde los primeros minutos de apertura del templo ya se había formado una larga fila de personas que esperaban ingresar. Muchos asistentes llevaron cartas con peticiones familiares, personales y de agradecimiento.

Entre los testimonios destacó el de Erika, una docente de educación especial que llegó vestida como Santa Rosa.

“Ellos son mis chicos especiales, y siempre estoy feliz de poder representar esta fe”, señaló para América Noticias.

La jornada estuvo acompañada de familias enteras, incluso personas con problemas de salud que llegaron desde temprano. El santuario permanecerá abierto hasta las 10 de la noche, con misas programadas desde las cinco de la mañana.