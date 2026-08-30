Con motivo de conmemorar más de un siglo al servicio de la educación pisqueña, la histórica I.E. N.° 22455 “José de la Torre Ugarte” —ex Escuela Prevocacional N.° 571— celebra sus 120 años de fundación institucional.

Como parte central de los festejos, la comunidad educativa y la asociación de exalumnos invitan a toda la ciudadanía a sumarse a la Gran Serenata Torreugartina, un emotivo homenaje musical que se llevará a cabo este lunes 31 de agosto a las 6:00 p.m., víspera del día central de aniversario, para reencontrar a distintas generaciones que dejaron huella en sus aulas.

Sede escolar

Esta gala festiva forma parte de un nutrido programa de actividades que dio inicio el 19 de agosto con el Concurso de Oratoria, seguido del Concurso de Dibujo (20 de agosto), la inauguración y desarrollo de las Olimpiadas Torreugartinas (del 21 al 28 de agosto) y el Torneo de Ajedrez (27 de agosto). Asimismo, en el ámbito espiritual y comunitario, la institución programó la Novena en honor a Santa Rosita a cargo del sexto grado para este 28 de agosto a las 8:00 p.m., consolidando el espíritu de unión, talento y fe que caracteriza a la familia torreugartina.

El punto culminante de este mes jubilar será el martes 1 de septiembre, fecha en la que se realizará la Actuación Central por el CXX Aniversario, donde los estudiantes ofrecerán variadas presentaciones artísticas para rendir tributo al legado de la emblemática escuela. La Dirección del plantel reitera la invitación a las autoridades, vecinos de Pisco y, de manera muy especial, a todos los exalumnos para celebrar juntos 120 años de historia, educación y tradición formadora de grandes ciudadanos.

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