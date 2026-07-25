La provincia de Pisco vivió una de sus principales celebraciones por Fiestas Patrias con el desarrollo de la ceremonia oficial y el tradicional desfile cívico, escolar, organizado por la Municipalidad Provincial de Pisco, en el marco del 205° aniversario de la proclamación de la Independencia del Perú. La jornada congregó a autoridades, delegaciones estudiantiles, instituciones y cientos de ciudadanos que se dieron cita en la avenida San Martín para rendir homenaje a la patria.

Identidad con la patria

Las actividades protocolares se iniciaron en la Plaza Mayor de Pisco con el paseo e izamiento del Pabellón Nacional, ceremonia encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, junto a autoridades civiles, militares y vecinos de la provincia. Durante su mensaje, el burgomaestre exhortó a la población a fortalecer la unidad, el respeto y la solidaridad como pilares para el desarrollo de Pisco.

Posteriormente, la atención se trasladó a la avenida San Martín, donde se desarrolló el desfile cívico, escolar, considerado uno de los actos centrales de las celebraciones patrias en la provincia. La actividad reunió a delegaciones de instituciones educativas públicas y privadas, institutos superiores, entidades públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos y organizaciones civiles.

Encabezó el desfile la escolta del Centro de Municiones del Ejército (CEMUNE), seguida por efectivos de la Marina de Guerra del Perú, a través de la Capitanía de Puerto de Pisco, quienes recibieron el reconocimiento del público apostado a lo largo de la principal avenida de la ciudad.

Uno de los momentos destacados fue la participación de la Municipalidad Provincial de Pisco, que presentó a su Policía Municipal, considerada la más antigua de la provincia, así como a la escolta y al cuerpo de Serenazgo, encargados de las labores de seguridad ciudadana y orden público. Las delegaciones desfilaron frente al palco oficial recibiendo el saludo de las autoridades y los aplausos de la población.

En el desarrollo del desfile participaron decenas de instituciones educativas que exhibieron disciplina, marcialidad y el trabajo realizado para la competencia oficial. Entre ellas destacó la institución educativa José de San Martín, que obtuvo el primer lugar en la categoría de instituciones públicas del nivel secundario, mientras que Raúl Porras Barrenechea alcanzó el segundo puesto. En el nivel superior, el gallardete fue otorgado al SECPRO Pisco, único instituto participante.

Otra de las instituciones que tuvo una participación destacada fue el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Pisco, cuya delegación recorrió la avenida San Martín mostrando parte de su trayectoria de casi seis décadas al servicio de la formación técnica de la población. Durante la presentación se resaltó la moderna infraestructura con la que cuenta actualmente el centro educativo.

En el tramo final del desfile hicieron su ingreso las instituciones de primera respuesta y seguridad. La Compañía de Bomberos Nuestra Señora de las Mercedes N.° 37 participó con sus unidades operativas y personal voluntario, recibiendo el reconocimiento de las autoridades y del público por su permanente labor al servicio de la comunidad.

Posteriormente desfiló la División Policial de Pisco, junto con las diferentes unidades policiales de la provincia, que hicieron su paso por la avenida San Martín en homenaje al aniversario patrio.

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