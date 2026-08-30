La Institución Educativa Emblemática José de San Martín de la provincia de Pisco celebra sus 84 años de aniversario con la elección de la Miss Sanmartiniana 2026, que se llevó a cabo el viernes 28 de agosto en el auditorio institucional.

Certamen de belleza

En el certamen de belleza estuvieron presentes el director Mag. Jorge Hernández Peña y las subdirectoras Mag. Maritza Angulo Muñante y Mag. Evelyn Espinoza Zúñiga. Es preciso destacar que esta escuela alberga a 1600 alumnos aproximadamente en sus tres niveles de inicial, primaria y secundaria.

El concurso estuvo organizado por el área de Comunicación presidido por la Lic. Rosario Saavedra Medina y el jurado calificador estuvo integrado por Jaylin Calmet Fajardo, Miss Pisco 2018; Astrid Martínez Dominguez, Miss Cultura de la Organización del Miss Pisco 2024; Geraldine Parian Delgado, Miss Pisco 2019; Maritza Saco La Motta, Miss Turismo 2011 y Jair Jutares, maquillador profesional de reinas de Belleza.

Cabe resaltar que fueron 12 las candidatas quedando como Miss Sanmartiniana 2026 Karina Ramírez del 4B, Miss Elegancia Maciel Aleman del 5C y Miss Simpatía Thatiana Mansilla del 5B, y con este certamen se inaugura las actividades por aniversario.

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