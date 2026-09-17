La historia de superación, perseverancia y talento de Josué Lazo llega al Museo Histórico Regional del Cusco con la exposición artística ‘Esperanza para la vida’, muestra que podrá ser visitada por el público del 16 al 30 de setiembre.

Lazo Celis es bachiller en Arte por la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe y, a través de su trayectoria artística y educativa, ha demostrado que las barreras no limitan el desarrollo de las capacidades ni la posibilidad de alcanzar metas. Su propuesta reúne obras que reflejan su sensibilidad y creatividad, al mismo tiempo que permiten conocer parte de su experiencia de vida.

Superando las dificultades derivadas de su discapacidad motora e intelectual, el artista ha encontrado en el arte una herramienta para expresarse, desarrollar sus capacidades y compartir con los demás su talento y conocimientos. Actualmente, además, se desempeña como docente voluntario de arte en el Centro de Educación Básica Especial Don José de San Martín, donde comparte sus experiencias y conocimientos con los estudiantes.

La muestra cuenta con el auspicio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco través de la Subunidad de Museos, como parte de la promoción de espacios culturales abiertos, participativos e inclusivos, que permitan visibilizar el talento y las capacidades de todas las personas.

“Esta exposición nos permite reconocer el arte como un espacio de expresión y, al mismo tiempo, visibilizar las capacidades de las personas. La experiencia de Josué nos demuestra que el arte puede contribuir a superar barreras y abrir oportunidades para compartir talentos y experiencias. Desde los museos buscamos precisamente generar estos espacios inclusivos para todos”, señaló el subdirector de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural Alfredo Mormontoy.

DATO:

- Se invita a la ciudadanía y visitantes a conocer esta propuesta artística en el Museo Histórico Regional del Cusco, ubicado en la Casa del Inca Garcilaso de la Vega. La exposición estará abierta al público del 16 al 30 de setiembre, de lunes a domingo, de 08:00 a 17:00 horas, en horario corrido.