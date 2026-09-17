En el podcast “Conoce a tu Candidato” del Diario Correo, también conversamos con Jesús Armando Contreras Lazo, candidato a la alcaldía provincial de Huancayo, ​​​​​​​por el partido Juntos por el Perú.

​¿Quién es Jesús Armando Contreras Lazo y cuál es su formación profesional?

Soy natural del distrito de Huancayo y de profesión ingeniero en Agronegocios. Además, he cursado estudios en Derecho.

​¿Cuál ha sido su experiencia previa en la gestión pública?

Tuve el honor de ser regidor provincial de Huancayo durante el periodo 2011-2014. Durante esa gestión, cumplí estrictamente mis funciones de fiscalización, realizando denuncias anticorrupción contra autoridades de turno que fueron judicializadas. Cuento con el reconocimiento de la Contraloría General de la República por mi lucha frontal contra la corrupción.

¿Ha militado en partidos de derecha?

Jamás he pertenecido a un partido de derecha ni reaccionario. Inicié mi trayectoria en el Frente Patriótico Peruano, luego fui regidor por Perú Libre y actualmente represento a Juntos por el Perú. Siempre me he mantenido en la línea de partidos progresistas e izquierda.

​¿A cuánto asciende su patrimonio y de dónde provienen sus ingresos?

Tengo más de 30 años dedicado al comercio. Comencé como comerciante ambulante y con el tiempo conformé pequeñas empresas. Actualmente, mi patrimonio declarado asciende aproximadamente a S/ 3 millones.

¿Cuánto presupuesto está destinando a su campaña política?

Manejamos una campaña austera y transparente financiada con mis propios recursos. Tras ser admitida la lista por el Jurado Electoral Especial, estamos destinando un aproximado de S/ 10 000 para publicidad básica y difusión. No registro condenas ni procesos judiciales pendientes.

¿Cuáles son sus propuestas en infraestructura vial y gestión municipal?

Implementar la ejecución de la Vía de Evitamiento (obra valorizada en aprox. S/ 150 millones) y recuperar áreas e itinerarios de 52 metros que han sido reducidos o invadidos de forma irregular.

¿Cómo lo financiará?

Reduciremos un 50% la carga burocrática y duplicidad de funciones en la municipalidad, además de gestionar transferencias del Ministerio de Transportes, Foncomún y apoyo legislativo a través de bancadas aliadas. Aplicar el principio de autoridad para revisar contratos y reestructurar planillas sin afectar derechos laborales legítimos.

¿En seguridad ciudadana?

Exigir un trabajo articulado con el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP), asumiendo el liderazgo como primera autoridad política. Implementar cámaras de videovigilancia con tecnología inteligente/automatizada e integrar activamente a las rondas urbanas y vecinales en las labores de prevención.