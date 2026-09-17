La Contraloría General de la República ha observado la construcción de la I. E. Fermín Tangüis de Ica, ubicada en la Panamericana Sur km 301, un colegio que alberga a 820 estudiantes, que lleva casi 20 años esperando dejar las aulas prefabricadas por infraestructura de material noble.

Observaciones de la Contraloría

El director de dicha institución educativa Mag. Andrés Orlando Félix Carbajal señaló que la Contraloría ha detectado tres observaciones; uno que el colegio no tiene la partida registral, los postes de luz y la antena de telecomunicaciones.

El director no se explica como la construcción del COAR que se realizó con los mismos problemas que ellos vienen arrastrando desde hace años, se llevó a cabo sin ningún contratiempo, ya que mediante un convenio hace 11 años entre la I. E. Fermín Tangüis de Ica y representantes del Minedu, le cedieron un espacio de 34,348 m2 para el Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

“Esta es una obra bajo la modalidad de Obras por Impuestos, entonces como pueden hacer tantas observaciones en beneficio de cientos de estudiantes. El colegio donó el terreno para el COAR y su construcción se realizó sin obstáculos. Entonces aquí nos están diferenciando”, indicó el director Andrés Félix Carbajal.

Asimismo, los padres de familia exigieron la pronta construcción del colegio, donde los únicos beneficiados serán los estudiantes, que llevan casi 20 años esperando poder estudiar en aulas de material noble.

Como se recuerda el 12 de abril del 2026 para las Elecciones Generales, el gobernador regional de Ica, Carlos Hurtado Herrera, remitió su voto en la Institución Educativa Fermín Tangüis y declaró: “Este colegio donde he venido a votar será construido mediante la modalidad de Obras por impuestos. Ya lo estamos lanzando, trabajando y, Dios mediante, este año se colocará la primera piedra. Es una inversión por más de 50 millones de soles, ya está el dinero y saldrá junto al Simón Rodríguez de Nasca”, precisó en ese momento el gobernador de Ica.

Cabe resaltar que la Dirección Regional de Ica debe levantar las observaciones de la Contraloría para que los estudiantes dejen las aulas precarias donde llevan a cabo sus aprendizajes.

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