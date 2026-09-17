La Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana intervino una bodega en el distrito de Lancones, donde incautaron cientos de medicamentos y anticonceptivos caducados, así como dispositivos médicos sin garantía sanitaria.

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La acción contó con la participación del fiscal provincial Juan Aguilar, junto a personal de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS), Policía Nacional y de la Municipalidad de Lancones.

En el local se hallaron más de 200 equipos de venoclisis, catéteres, llaves de triple vía y fármacos vencidos como: Enalapril (115 unidades), Metformina (220 unidades), Amlodipino (76 unidades), anticonceptivos (42 unidades) y antibióticos, cuyo expendio representa un grave riesgo para la salud pública.

Los medicamentos en mal estado fueron incautados por el personal policial, mientras que el lote de medicinas vigentes quedó inmovilizado en el local. Asimismo, la propietaria del negocio fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía Penal de esta localidad.