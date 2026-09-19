La designación de José Angello Tangherlini Casal como ministro de Transportes y Comunicaciones quedó oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 276-2026-PCM.
El documento fue publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y señala que la designación se realiza conforme al artículo 122 de la Constitución Política del Perú y al artículo 15-A de la Ley Nº 29158.
En otra resolución, la Nº 275-2026-PCM, el Poder Ejecutivo formalizó la aceptación de la renuncia presentada por Rafael Rey Rey al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.
Ambas disposiciones llevan las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del premier Luis Galarreta.
No dejes de leer:
- Rafael Rey renuncia al MTC tras 52 días como ministro
- JNJ destituye a juez Richard Concepción Carhuancho
- Senado: Piden remover a Josué Gutiérrez del cargo de defensor del Pueblo
- Pedro Pablo Kuczynski: Poder Judicial archiva caso de lavado de activos
- José Tangherlini Casal juró como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones
- Caso “Los Waykis en la Sombra”: JNJ destituye a juez Richard Concepción Carhuancho
- Comisión del Senado aprueba grupo de trabajo para prevenir violencia en colegios