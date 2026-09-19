La designación de José Angello Tangherlini Casal como ministro de Transportes y Comunicaciones quedó oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 276-2026-PCM.

El documento fue publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y señala que la designación se realiza conforme al artículo 122 de la Constitución Política del Perú y al artículo 15-A de la Ley Nº 29158.

En otra resolución, la Nº 275-2026-PCM, el Poder Ejecutivo formalizó la aceptación de la renuncia presentada por Rafael Rey Rey al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Ambas disposiciones llevan las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del premier Luis Galarreta.