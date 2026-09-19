La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura habilitará este domingo 20 de setiembre seis locales, en los distritos Piura y Veintiséis de Octubre, para desarrollar la primera jornada de capacitación presencial a miembros de mesa, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La actividad se realizará entre las 8:00 y las 13:00 horas, lapso en el cual los especialistas electorales capacitarán a los miembros de mesa sobre las tareas a ejecutar durante la instalación, el sufragio y el escrutinio.

A la jornada están convocados los nueve miembros de cada mesa de sufragio, quienes recibirán una capacitación personalizada especialmente importante, pues podrán practicar con materiales electorales —como cédulas, actas y otros documentos— similares a los que utilizarán durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

En la jurisdicción de la ODPE Piura, los locales que se habilitarán para la jornada de capacitación serán: IE San Miguel, IE Víctor Francisco Rosales Ortega, IE Nuestra Señora de Fátima, en el distrito Piura. Respecto al distrito Veintiséis de Octubre, será en las IE San Juan Bautista, IE San José, IE 14008 Leonor Cerna de Valdiviezo.

Asimismo, los listados completos de los locales donde se desarrollará la jornada de capacitación a nivel nacional podrán ser consultados en el siguiente enlace: https://erm2026.onpe.gob.pe/locales-de-votacion/

Para el día de la jornada electoral, los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. y asumir sus funciones: el presidente administra las cédulas, un miembro controla la lista de electores y otro se encarga del ánfora.