El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá la próxima semana a su homólogo chino, Xi Jinping, durante una visita oficial de tres días a Washington. El mandatario asiático llegará el miércoles 23 de septiembre a la base aérea Andrews, donde será recibido personalmente por Trump.

La reunión principal será el jueves 24, cuando Trump y la primera dama Melania Trump reciban a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en la Casa Blanca. El programa incluye una ceremonia de bienvenida, una revista militar, una reunión privada y una cena de Estado en el Salón Este.

La visita concluirá el viernes 25 con una actividad conjunta de Trump y Xi en los Archivos Nacionales de Estados Unidos. El lugar conserva documentos como la Constitución y la Declaración de Independencia, en el marco de la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense.

Segundo encuentro del año

Este será el segundo encuentro entre ambos presidentes en 2026, después de la reunión que sostuvieron en mayo en Beijing. La nueva cita ocurre mientras Washington y Beijing mantienen diferencias sobre comercio, Taiwán y el desarrollo de inteligencia artificial.

La visita también busca abordar la relación bilateral entre las dos principales potencias económicas del mundo. Con el encuentro, ambos gobiernos tendrán una nueva oportunidad para tratar los asuntos que mantienen tensiones entre sus países.