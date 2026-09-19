La Fiscalía de Prevención del Delito, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ica, realizó un operativo de control de balanzas en los alrededores del Mercado Modelo. La intervención tuvo como objetivo verificar que los equipos utilizados por los comerciantes funcionen correctamente y no generen perjuicios a los consumidores. Para las pruebas se empleó una pesa patrón debidamente calibrada.

Control de balanzas

Durante el recorrido, las autoridades encontraron una balanza observada al presentar una diferencia respecto al peso de verificación, mientras que la mayoría de los equipos inspeccionados se encontraba correctamente nivelada. Ante esta situación, la autoridad municipal dispuso la retención de la balanza y aplicó la sanción económica correspondiente. Asimismo, los responsables de los puestos fueron exhortados a realizar el mantenimiento periódico de sus equipos.

El representante del Ministerio Público informó que se esperará el informe correspondiente para determinar las acciones que podrían adoptarse por el caso detectado. “Vamos a esperar el informe correspondiente para evaluar si estos hechos se adecúan o no al tipo penal de especulación de pesos y medidas”, señaló. También recomendó colocar las balanzas sobre superficies estables y mantenerlas visibles para que los compradores puedan verificar el peso de los productos.

La inspección comprendió los diferentes sectores del centro de abastos, incluyendo sus exteriores y la zona destinada a la venta de frutas.

La Fiscalía adelantó que este tipo de controles será llevado también a mercados de otros distritos de la provincia. “Estos operativos tienen que realizarse de manera más frecuente en los diferentes mercados”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

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