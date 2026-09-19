El accidente ocurrió en el jirón Bolognesi, donde el hombre quedó tendido e inconsciente sobre el pavimento tras, presuntamente, ser impactado por un automóvil de color rojo con lunas polarizadas.

Tras el impacto, vecinos y transeúntes acudieron para auxiliar al ciudadano, quien presentaba lesiones y permanecía tendido en plena vía pública.

Personal de Serenazgo llegó hasta el lugar y realizó su traslado de emergencia al Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, donde quedó internado para recibir atención médica. Su estado fue reportado como complicado.

Hastael momento, no se han determinado las causas exactas del accidente. La Policía inició las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades que correspondan.

El vehículo involucrado habría abandonado el lugar tras el impacto, según la información preliminar, por lo que las autoridades deberán realizar las acciones necesarias para identificarlo.