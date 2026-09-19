Los atentados contra ciudadanos pisqueños vuelven a encender las alarmas. Una potente carga explosiva fue detonada la noche del último jueves contra el inmueble de la familia Arteaga Huamán, ubicado en la novena cuadra de la calle San José, en la zona lateral del colegio Raúl Porras Barrenechea. El ataque ocasionó daños materiales y generó momentos de terror entre los vecinos.

Ataque con explosivos

La detonación fue de tal magnitud que el estruendo se escuchó hasta sectores del centro de Pisco, provocando alarma entre la población. El explosivo habría sido colocado contra la reja principal de la vivienda y, por la naturaleza del ataque, no se descarta inicialmente de una dinamita.

Tras la emergencia, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona, recoger evidencias y desarrollar las primeras diligencias. La investigación deberá establecer qué tipo de artefacto fue utilizado, cómo se produjo la detonación y quiénes estarían detrás del atentado.

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