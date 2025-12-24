Un artefacto explosivo fue detonado la madrugada de ayer en el frontis de la vivienda del comunicador social Gustavo Medina, ubicada en el asentamiento humano 5 de Diciembre, hecho que generó alarma y preocupación entre los vecinos del sector. El estallido se produjo en horas de la madrugada y motivó la presencia de efectivos policiales para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

Ataque criminal

Gustavo Medina, quien en los últimos años dejó el ejercicio del periodismo para dedicarse a la producción de spots publicitarios, locución y propaganda, manifestó que no ha recibido llamadas ni mensajes de carácter extorsivo. En ese sentido, indicó que no tendría conocimiento de amenazas previas dirigidas hacia su persona o su familia.

El comunicador sostuvo, además, que el atentado podría no haber estado dirigido a su vivienda, sino a negocios cercanos que operan en la zona, por lo que presume que los responsables se habrían equivocado de domicilio al momento de colocar el explosivo. Esta versión también es compartida por algunos vecinos, quienes señalaron que en los alrededores existen establecimientos comerciales.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado. En tanto, los residentes del A. H. 5 de Diciembre expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y solicitaron mayor presencia policial para prevenir nuevos actos que pongan en riesgo la tranquilidad del vecindario.

