El Centro de Salud de San Clemente convocó a los cuatro candidatos a la alcaldía distrital de San Clemente para exponer el preocupante estado de su infraestructura y la falta de personal que afronta el establecimiento, además de plantear compromisos orientados a mejorar las condiciones de atención. Sin embargo, de los cuatro invitados, solo acudieron dos: Carlos Palomino Sotelo, de Progresemos, y Emilio Flores Huamani, de La A.

Realidad en centro

Durante el encuentro, los candidatos asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar directamente las necesidades y preocupaciones de los trabajadores y ciudadanos que acuden diariamente al establecimiento de salud.

La situación expuesta puso sobre la mesa diversos problemas que requieren atención y gestión, por lo que ambos participantes expresaron su disposición de impulsar acciones para contribuir a mejorar la infraestructura y la calidad del servicio.

Al finalizar la reunión, Carlos Palomino Sotelo y Emilio Flores Huamani suscribieron un acta de compromiso, mediante la cual asumieron el compromiso de trabajar por las mejoras planteadas en caso de llegar a la alcaldía. En tanto, Luis Marquezado Alca, de Acción Popular, y Gunercindo García, de Somos Perú, no participaron de la convocatoria, quedando pendiente conocer sus posiciones frente a las necesidades expuestas por el centro de salud.

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