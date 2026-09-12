Los electores de Ica encontrarán un cambio importante en la cédula que utilizarán durante las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre de 2026: las fotografías de los candidatos no aparecerán en la cédula de votación. Esta particularidad fue explicada por el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, Villadigno Zárate Quispe, durante una jornada informativa realizada en la Plaza de Armas de la ciudad.

Voto por símbolos

El funcionario señaló que los electores deberán prestar especial atención a los símbolos de las organizaciones políticas al momento de emitir su voto. “No se va a ver la fotografía del candidato, solamente se va a ver el símbolo de los movimientos o de las organizaciones políticas”, explicó Zárate al mostrar el modelo de cédula que será utilizado durante la jornada electoral.

La cédula presentada está organizada en tres columnas destinadas a diferentes autoridades. “En la primera columna se va a elegir ahí a gobernador y vicegobernador”, detalló el jefe de la ODPE. Agregó que la segunda columna, identificada con el color verde, estará destinada a los consejeros regionales, mientras que la tercera, de color rosa, corresponderá a la elección del alcalde provincial.

Como parte de las actividades previas, personal de la ODPE entregó cartillas informativas a ciudadanos y personeros en la Plaza de Armas de Ica. Según Zárate, estos documentos contienen información sobre “qué autoridades vamos a elegir en estas elecciones, cuáles son sus funciones, a qué hora va a ser la jornada electoral”, además de orientaciones sobre derechos, obligaciones, sanciones y multas relacionadas con la participación electoral.

La preparación también comprenderá dos jornadas de capacitación para miembros de mesa, programadas para el 20 y 27 de septiembre. En estas sesiones se explicará el procedimiento para instalar las mesas, desarrollar la votación y efectuar el escrutinio. “Brindaremos a los miembros de mesa sus actividades que tengan que realizar el día de la jornada”, señaló el funcionario al referirse a las capacitaciones previas a los comicios.

Sobre el uso de la cédula mostrada durante la actividad, Zárate indicó que estará destinada a determinados locales ubicados en capitales provinciales. “En este caso tenemos acá en Ica lo que es Ica mismo, Nasca y Palpa, solamente en capitales de provincias”, precisó, al señalar que la difusión anticipada permitirá que los ciudadanos conozcan la estructura del documento antes de acudir a las urnas.

Finalmente, el jefe de la ODPE pidió a los ciudadanos buscar información antes del 4 de octubre y señaló que existen oficinas habilitadas para atender consultas sobre el proceso. “Invocamos a la población a que puedan informarse referente a estas elecciones regionales y municipales”, manifestó. La orientación cobra especial relevancia ante el nuevo formato presentado, donde los electores deberán reconocer principalmente el símbolo de la organización política y no la fotografía del candidato.

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