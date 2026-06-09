Una mujer de 35 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional del Perú tras ser acusada de haber destruido 236 cédulas de sufragio correspondientes a la mesa N.° 022084, instalada en la institución educativa N.° 137 “Mi Pequeño Mundo”, ubicada en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica.

Presunto delito

La intervenida fue identificada con las iniciales Z.J.P.H. Según el reporte policial, el hecho ocurrió la noche del domingo 7 de junio, luego de culminada la jornada electoral, y es investigado como un presunto delito contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho al sufragio.

De acuerdo con la información preliminar, la presunta destrucción del material electoral fue detectada durante las actividades relacionadas con el cierre de las mesas de votación. Se comunicó los hechos al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones respectivas.

Comunicado de la ONPE

En tanto, la ONPE informó que, ante incidencias con las cédulas de votación, se salvaguardó en todo momento el derecho al sufragio de los ciudadanos.

“Ante las incidencias registradas con las cédulas en algunas mesas de sufragio, durante la Segunda Elección Presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el accionar en estos casos ha sido salvaguardar, sobre todas las cosas, el derecho al sufragio de los electores. Por este motivo, en todos los casos, el organismo electoral utilizó cédulas de reserva que se proporcionan a cada local de votación, lo que permitió que los electores sufragaran con normalidad, sin excepción”, se indicó.

En este sentido, la ONPE precisó que cuando se registra alguna incidencia con las cédulas de votación, el procedimiento establece la utilización de las cédulas de reserva que se proporciona siempre a cada local de sufragio, lo que permite reanudar la votación en el menor tiempo posible.

“Hemos aplicado la contingencia del caso”, dijo el jefe interino del organismo electoral, Bernardo Pachas Serrano, quien subrayó que, ante estos hechos, la ONPE se constituirá como parte afectada y se tomará las acciones legales correspondientes. “Como se ha visto, nosotros hemos entregado el material electoral debidamente empaquetado”, subrayó.

La cantidad de cédulas que se envían en el paquete de reserva es de 50 unidades por cada centro de acopio. De ser el caso, incluso se recurre a material de contingencia que se encuentra en los almacenes ubicados en el distrito de Lurín.

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