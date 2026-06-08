Una demora de casi tres horas en la instalación de la mesa N.° 0217543, ubicada en la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, marcó una de las pocas incidencias registradas durante la segunda vuelta presidencial en la región Ica.

Retraso electoral

La mesa recién inició funciones a las 9:57 de la mañana debido a la ausencia de los miembros de mesa designados, por lo que finalmente fue conformada por una miembro suplente y dos ciudadanos que se encontraban haciendo fila para votar.

La instalación de mesas de sufragio para la segunda vuelta presidencial se desarrolló con normalidad en la región Ica, registrándose únicamente dos incidencias vinculadas a la ausencia de miembros de mesa. Así lo informó el gerente regional de Control de Ica, David Quiroga Paiva, tras concluir las acciones de supervisión realizadas por la Contraloría General de la República durante la jornada electoral.

Con la finalidad de verificar el correcto desarrollo del proceso, la Contraloría desplegó a 42 colaboradores de la Gerencia Regional de Control de Ica. El equipo supervisó una muestra de 463 mesas de sufragio distribuidas en 20 centros de votación ubicados en las provincias de Ica, Chincha y Pisco.

Durante la supervisión también se detectó la demora en la instalación de otra mesa en la institución educativa Mercedes Dibós de Camino. Según explicó Quiroga Paiva, ambos casos estuvieron relacionados con la inasistencia de miembros de mesa titulares y suplentes, situación que obligó a recurrir a ciudadanos presentes en los locales de votación para completar la conformación de las mesas.

Pese a estos inconvenientes, el funcionario destacó que el resto de las mesas se instaló sin mayores contratiempos e incluso varias iniciaron actividades antes de las 8:00 de la mañana. Asimismo, precisó que a las 9:55 a. m. el 100 % de las 463 mesas incluidas en la muestra ya se encontraba operando con total normalidad, garantizando así la continuidad del proceso electoral en la región.

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