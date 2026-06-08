La región Ica vivió este domingo una intensa jornada democrática con la participación de más de 713 mil electores, quienes acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. Desde tempranas horas de ayer, miles de ciudadanos se movilizaron hacia los 268 locales de votación habilitados en las cinco provincias de la región.

Deber cívico

Para garantizar el desarrollo del proceso electoral, la ONPE dispuso la instalación de 2,443 mesas de sufragio, permitiendo la atención de los votantes en toda la región. Adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes que votaban por primera vez y familias enteras protagonizaron una jornada que se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con el apoyo de las instituciones electorales y la Policía Nacional.

La masiva concurrencia a las urnas confirmó la importancia de esta segunda vuelta presidencial para los ciudadanos de Ica.

En la provincia de Palpa, 12 mil 833 ciudadanos fueron convocados a las urnas, en la I.E. Raúl Porras Barrechea, a las 9:18 a. m. la mesa de sufragio N. ° 023954 fue la última en instalarse debido a la ausencia de los miembros de mesa.

Elecciones en Chincha

En tanto, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE Chincha informó que la primera mesa de votación en la provincia se instaló a las 6:03 de la mañana. Se trata de la mesa N°022696 correspondiente a la institución educativa John F. Kennedy, a la que los miembros titulares llegaron desde temprano para poder asumir su responsabilidad en el proceso electoral de segunda vuelta para la elección presidencial.

En este caso comenzó a recibirse a los votantes, aunque la afluencia fue poca en las primeras horas de la jornada. La siguiente mesa en instalarse fue en el colegio 22268 del sector Paso de Gómez en el distrito de Sunampe, que desde las 6:13 de la mañana ya estuvo apta para recibir a los electores. Al igual que en el anterior colegio la llegada de la población no representó alta demanda durante el inicio del proceso.

A diferencia de estos casos, en otros locales la instalación tardo más por la demora en la llegada de los ciudadanos que debían de ejercer el rol de miembros de mesa, afectando el inicio de las votaciones en el horario establecido. De acuerdo con la información del organismo electoral la multa para las personas que no cumplieron con su deber cívico pese a ser titulares y suplementes es de 275 soles, mientras que para los votantes va desde 27.50 hasta 110 soles.

Policía brindó apoyo

Asimismo, los agentes policiales asistieron a ciudadanos con dificultades de movilidad durante la jornada electoral. Entre las acciones destacadas, dos efectivos cargaron a un elector con la pierna enyesada para que pudiera llegar a su mesa de sufragio.

En una muestra de servicio y compromiso con la ciudadanía, efectivos de la Región Policial Ica brindaron apoyo a personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida durante la jornada electoral de ayer, facilitando su acceso a los centros de votación.

Las labores se desarrollaron en diversos locales habilitados para el proceso electoral, donde los agentes colaboraron con el traslado y orientación de electores que enfrentaban dificultades para desplazarse hacia sus respectivas mesas de sufragio.

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